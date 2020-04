O número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil subiu para 201 nesta terça-feira (31), segundo dados do Ministério da Saúde. O registro de 42 mortes em apenas um dia é o maior até agora. Para comparação, até segunda-feira havia 159 mortes registradas -foram 23 novas confirmações em 24 horas.

Ao todo, o Brasil soma 5.717 casos confirmados da doença. O número representa um salto de 25% com relação ao dia anterior, quando eram contabilizados 4.579 casos.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tem dito que há subnotificação, mas sem citar estimativas. Para ele, medidas de distanciamento social já ajudaram a evitar um aumento ainda maior.

O estado de São Paulo tem o maior número de casos confirmados de Covid-19, com 2.239 registros. Na sequência aparecem Rio de Janeiro (708), Ceará (390) e Distrito Federal (332).

A região Sudeste, portanto, concentra 60% dos casos. O Nordeste tem 15%, o Sul, 12%, o Centro-oeste, 8%, e o Norte, 5% dos casos.

Segundo o balanço, 18 estados já tiveram mortes pela Covid-19. O maior número ocorre em São Paulo, com 136 já confirmadas, seguido do Rio de Janeiro, com 23.

Mandetta chamou a atenção para o fato de que 79 das 136 mortes em São Paulo ocorreram no mesmo hospital, o Santa Maggiore, voltado ao atendimento de idosos. “É um ponto fora da curva”, afirmou.

Segundo ele, a situação ocorrida no hospital ajuda a explicar o número de mortes em São Paulo, sobretudo entre idosos.

“O que você não quer: aglomeração de idosos, todos doentes e imunodeprimidos. Um empresário, e isso aí serve muito para a ANS [agência que regula os planos de saúde], porque ela não deveria ter autorizado isso, ele iniciou a venda de um plano de saúde chamado de Prevent Senior. Ele achou na sua cabeça de empresário que idosos compram muito plano de saúde, e não diluiu o risco da carteira. E fez um serviço para atender só eles. Ele não contava com a entrada de um vírus de tropismo para esse paciente e provavelmente não tomou as barreiras que precisaria ter tomado antes da entrada do vírus”, disse.

De acordo com o ministro, a secretaria de saúde local estuda a possibilidade de uma intervenção. Ele evitou, porém, comentar medidas específicas.

A pasta também divulgou outros dados sobre mortes registradas no país. Levantamento em 181 dos 201 óbitos contabilizados mostra que 89% ocorreram em pessoas acima de 60 anos.

Do total, 85% também tinham doenças associadas. As mais frequentes são doenças cardíacas e diabetes. Já 15%, por outro lado, não tinham doenças. Deste grupo, 18% tinham menos de 60 anos, informou o ministério.

Segundo a pasta, já foram registradas 19 mil internações por síndrome respiratória aguda grave neste ano, das quais 1.075 foram confirmadas para o novo coronavírus.