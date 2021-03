Cidades Em Trindade, limite é de 20%

Em Trindade, as igrejas católicas seguem o decreto municipal que permite a presença de 20% de fiéis no interior dos templos. Por causa do escalonamento, a celebração da Semana Santa não terá público na terça-feira (29), quinta-feira (31) e sábado (2), a partir das 13 horas. “A vigília Pascal não terá a presença dos fiéis”, explica o reitor do Santuário Basílica do Divino Pai...