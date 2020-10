Cidades Em tratamento contra o câncer de mama, Alice Bastos apresenta o Globo Esporte sem peruca Jornalista atribuiu a atitude ao início da campanha Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção da doença

A jornalista Alice Bastos Neves, apresentadora do Globo Esporte do Rio Grande do Sul, chamou a atenção de uma forma diferente nesta segunda-feira (1º). Em apoio à campanha Outubro Rosa, ela apresentou o programa sem a peruca que costuma usar desde que precisou raspar os cabelos, em virtude dos efeitos do tratamento do câncer de mama. Alice vem enfrentando a doença desde o...