Cidades Em três meses, número de homicídios cai 34,5%

Em avaliação dos homicídios nos três primeiros meses de atuação da Força Nacional em Goiânia, o Ministério da Justiça informou que os números de 2019 comparados ao mesmo período de 2018 apresentaram redução. No ano passado, 377 casos registrados de 30 de agosto de 2018 até 7 de dezembro de 2018. Neste ano, no mesmo período, os registros reduziram 34,5%, com 247 ocorrên...