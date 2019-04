Vida Urbana Em três meses, 351 mil excederam velocidade em Goiás Em meio às discussões para flexibilizar leis, Goiás tem mais de 100 mil infrações todos os meses

Em meio às discussões em âmbito estadual e federal para o afrouxamento de regras de fiscalização de infrações de trânsito, números mostram que Goiás registra mais de 100 mil ocorrências de excesso de velocidade todos os meses. Dados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado revelam que só este ano, 351 mil infrações do tipo foram verificadas. Na manhã de ontem, um em...