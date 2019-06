Cidades Em surto, mãe tenta matar a filha de 9 meses em Aparecida de Goiânia A mulher, de acordo com a polícia, estava armada com duas facas

Uma mulher teve um surto e tentou matar a própria filha de nove meses, no início da noite deste domingo (16), na Chácara São Pedro, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), a mãe estava transtornada e agressiva. Ela estava armada com duas facas e ameaçava tirar a vida da filha. De acordo com a polícia, os militares negociaram por cerca de duas horas,...