Cidades Em surto, homem tenta tomar direção de ônibus interestadual e é contido por passageiros em Goiás Veículo saiu de Alagoas com destino a São Paulo; homem de 47 anos falou que ia jogar o veículo em um precipício

Um passageiro de um ônibus interestadual teve um surto e tentou tomar a direção do veículo na BR-060, entre Anápolis e Abadiânia, na região central do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem de 47 anos foi contido por quatro passageiros até que o veículo chegasse à unidade de Anápolis. A corporação informou ainda que o ônibus saiu de Arapiraca (AL) c...