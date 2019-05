Cidades Em solidariedade às vítimas de João de Deus, pombos são soltos com pedido de paz em Abadiânia PRF também desenvolveu no mesmo local um trabalho de orientação sobre como diagnosticar e denunciar casos de violência sexual infantil

Neste sábado (18), Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, foi realizado um ato em solidariedade às mulheres que denunciaram o médium João de Deus por abusos sexuais. Cerca de mil pombos foram soltos como pedido de paz às margens da BR-060, em Abadiânia. Os participantes do movimento ligados as áreas de saúde, educação, assist...