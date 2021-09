Cidades Em sentença, juiz de Goiás lamenta que 'se relacionar com putas' não é mais um fato 'de boa reputação' "Lamentável como os tempos mudaram! Agora virou ofensa! Tempos sombrios!", escreveu o juiz após recordar que em seu tempo estar com prostitutas era motivo para se gabar entre amigos

Em decisão publicada nesta segunda-feira (27) pelo Tribunal de Justiça de Goiás, o juiz Thiago Brandão Boghi afirmou que, no seu tempo, "um homem se relacionar com 'putas' era considerado fato de boa reputação, do qual o sujeito que praticava fazia questão de se gabar e contar para todos os amigos" e lamentou que os tempos tenham mudado. Na mesma sentença, o magi...