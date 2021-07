Cidades Em São Simão, adolescente gravou chamada de vídeo com prefeito se masturbando e entregou à polícia Mãe de menino de 15 anos diz que celular foi encaminhado para perícia e que também foi apresentado ao Ministério Público. Depois disso, outras vítimas denunciaram crimes

Um adolescente de 15 anos, morador do município de São Simão, gravou videochamadas realizadas pelo prefeito da cidade, Assis Peixoto (PSDB) em que ele teria mostrado partes íntimas e também realizado atos de masturbação. As imagens foram entregues junto com o aparelho celular para a delegacia da cidade e também para o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). A a...