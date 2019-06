Cidades Em São Paulo, Parada do Orgulho LGBT começa com tom político e reúne famílias Expectativa dos organizadores é a de reunir 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista, na maior Parada LGBT do mundo

A 23ª edição da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo assumiu o caráter de movimento político e de oposição ao governo Jair Bolsonaro. “Resistência” é a palavra mais repetida entre os participantes do evento, que teve início por volta do meio-dia neste domingo, 23. Expectativa dos organizadores é a de reunir 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Ainda na con...