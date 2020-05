Cidades Em Rio Verde, testagem em massa para coronavírus tem todos os resultados negativos Foram 841 exames realizados na quinta-feira (21). Prefeitura quer repetir rodada daqui a 14 dias

Na quinta-feira (21), a prefeitura de Rio Verde realizou uma testagem em massa para coronavírus na cidade. Em mensagem no facebook, na manhã desta sexta (22), o prefeito Paulo do Vale (DEM) informou que todos os exames tiveram resultados negativos. Foram 841 testes realizados em todas as regiões do município. “Ontem fizemos a maior testagem epidemiológica da his...