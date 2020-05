Cidades Em Rio Verde, reclamações de festas em residências caem mais de 82% no fim de semana Queda vem após decreto que estabelece multa a quem fizer festas no município durante a pandemia do novo coronavírus

As reclamações contra festas e som alto nas residências em Rio Verde caíram em mais de 82% durante o último fim de semana. A informação é da Secretaria de Ação Urbana do município. A avaliação da prefeitura é de que a redução decorre do decreto assinado pelo prefeito Paulo do Vale, que estabelece multa de até R$ 13 mil para quem fizer festinhas durante a pandemia do novo coronavírus. O departamento de Fiscalização de Posturas ...