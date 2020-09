Cidades Em Rio Verde, PM encontra moto roubada em grupo de venda pela internet Veículo foi apreendido após denúncia anônima

Uma moto roubada no Jardim América, em Rio Verde, foi recuperada na quarta-feira (02), pela Polícia Militar (PM). De acordo com a corporação, após uma denúncia anônima, os policiais encontraram em um grupo de venda pela internet a motocicleta da denúncia e ao checar no sistema, foi confirmado que era um veículo roubado. A equipe foi até o estabelecimento comercial, ...