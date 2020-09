Cidades Em Rio Verde, motociclista alcoolizado tenta fugir da PRF e é autuado em R$ 4 mil Ao todo, ele recebeu 39 pontos na CNH e o veículo foi encaminhado para o pátio da PRF

Um motociclista alcoolizado foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-452, em Rio Verde, e ao ser abordado, tentou fugir pela contramão, porém, foi localizado e autuado em mais de R$ 4 mil em multas. De acordo com a PRF, durante fiscalização pela rodovia, a equipe desconfiou do motociclista, e ele fugiu no sentido contrário, de Rio Verde à Itum...