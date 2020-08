Cidades Em Rio Verde, moradora de rua é atropelada enquanto dormia Motorista fugiu sem prestar socorro

Uma moradora de rua foi atropelada por um carro no último domingo (16), no momento em que dormia no pátio da feira coberta, na Vila Amália, em Rio Verde. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros, que resgatou a mulher e a levou para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo a corporação, a vítima ap...