Cidades Em Rio Verde, juíza utiliza Lei Maria da Penha para proteger mulher transexual Magistrada afirmou que lei deve resguardar pessoas em situação de vulnerabilidade, independentemente do gênero ou orientação sexual

Em Rio Verde, no Sudoeste do Estado, a juíza da 2ª Vara de Família e Sucessões de Rio Verde, Coraci Pereira utilizou a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) para proteger uma mulher transexual de violência doméstica. A vítima, que utiliza nome social feminino, sofreu agressões físicas, verbais, patrimoniais e ameaças, por parte de seu companheiro, com quem morava há quatro m...