Cidades Em Rio Verde, homem diz para polícia que matou duas pessoas e jogou em rio, mas história era falsa Durante dois dias, Corpo de Bombeiros realizou buscas por supostas vítimas. Investigação apontou que homem havia mentido

Um funcionário de uma propriedade rural em Rio Verde, no sudoeste do Estado, teria realizado uma falsa denúncia para a polícia na madrugada do último sábado (12). Por meio de uma ligação, ele disse que teria trocado tiros com supostos assaltantes, matou os dois e jogou os corpos no rio que passa pela fazenda. Depois de dois dias de buscas sem sucesso realizadas pelo C...