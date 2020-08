Cidades Em Rio Verde, homem é preso com cigarros contrabandeados do Paraguai Ao todo, a polícia apreendeu 689 pacotes com 6.890 maços de cigarros

Após uma denúncia anônima, um homem foi preso no sábado (22), em uma casa no Residencial Maranata, em Rio Verde, com cigarros contrabandeados do Paraguai. De acordo com a Companhia de Policiamento Especializado (CPE), a denúncia dizia que havia cigarros contrabandeados na residência. No local, a equipe abordou o suspeito, que confirmou a história. Os policiais encont...