Cidades Em Rio Verde, homem é preso após disparos com arma em festa Segundo a PM, ele foi preso pelos crimes de disparo de arma de fogo, porte irregular de arma de fogo e omissão de cautela

Atualizada às 10h32 Um homem foi preso no sábado (17), após fazer disparos com uma arma durante uma festa em uma chácara, em Rio Verde. Após denúncia, a Polícia Militar foi até o local e segundo a corporação, o suspeito confessou que esteve na festa e efetuou vários disparos com sua pistola. A pistola calibre .380, que possui registro, foi apreendid...