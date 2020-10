Cidades Em Rio Verde, bebê é queimado na perna com cigarro Segundo a Polícia Civil, os pais do menino são usuários de drogas

A mãe de um bebê de seis meses é suspeita de queimar a perna do filho com um cigarro, em Rio Verde. Segundo a Polícia Civil (PC), o caso foi descoberto depois que a mulher chamou a polícia para denunciar o pai do menino que o levou embora de casa, sem o consentimento dela. Quando a equipe encontrou a criança, percebeu os sinais de maus-tratos. De acordo com a corp...