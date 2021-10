Cidades Em reunião, pastor admitiu ter “pecado” com adolescente em Goiânia Em depoimentos, fiéis e parentes contam que Esney Martins, da IRC do Setor Oeste, pediu perdão em reunião na igreja após circular denúncia de abuso sexual e seguiu nos cultos por dois meses

Atualizada às 20h50 Inquérito policial concluído em 1º de outubro com o indiciamento do pastor Esney Martins da Costa, de 62 anos, pelo crime de violência sexual mediante fraude contra uma fiel de 23 anos de idade da Igreja Renascendo para Cristo (IRC) do Setor Oeste, em Goiânia, mostra que o religioso continuou comparecendo aos cultos por dois meses após ter admitido em uma reunião com membros e lideranças do templo te...