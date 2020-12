Cidades Em reunião, AstraZeneca sinaliza à Anvisa que pedirá uso emergencial de vacina Segundo agência, pedido será feito pela Fiocruz

No mesmo dia em que recebeu aval para aplicação de uma vacina contra Covid-19 no Reino Unido, a AstraZeneca sinalizou em reunião com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) intenção de pedir o uso emergencial do imunizante no Brasil. A informação foi divulgada em nota da agência nesta terça-feira (30). O pedido, no entanto, ainda não foi entregue. Segundo a Anvisa, a...