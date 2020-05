Cidades Em protesto, motoristas de transporte escolar passam a noite em frente à Assembleia Legislativa Categoria reivindica atuar como transporte alternativo durante a pandemia do coronavírus e está no local há mais de 24 horas

Motoristas de vans escolares e de turismo continuam na porta da Assembleia Legislativa, na manhã dessa quinta-feira (21). A categoria reivindica atuar como transporte alternativo durante a pandemia do coronavírus e está no local há mais de 24 horas. O projeto de lei que autoriza o trabalho dos motoristas no transporte público foi aprovado em primeira votação na sem...