Cidades Em pronunciamento, Bolsonaro diz que não há motivo para pânico sobre o coronavírus Presidente, em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão, disse que o problema no País pode se agravar, mas a população não deve se preocupar

O presidente Jair Bolsonaro, em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão, disse que o problema do novo coronavírus no País pode se agravar, mas a população não deve se preocupar. "Ainda que o problema possa se agravar, não há motivo para pânico. Seguir rigorosamente as recomendações dos especialistas é a melhor medida de prevenção", d...