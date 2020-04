Após o decreto de terça-feira (31), que prorrogou a suspensão das aulas presenciais em Rio Verde, os estudantes da rede municipal de ensino tiveram o primeiro dia de ensino virtual na quarta-feira (1º). Segundo a prefeitura, dos 25 mil estudantes, 85% foram alcançados por meio da experiência via Whatsapp.

As aulas são oferecidas para alunos da educação infantil, Ensino Fundamental I e II, e Educação de Jovens e Adultos. A decisão foi tomada como medida de contenção do avanço do coronavírus na cidade. O secretário Municipal de Educação, Miguel Ribeiro, disse que a rede tem se preparado para enfrentar essa fase em que o isolamento social é a principal estratégia de combate à Covid-19.

“Orientamos os educadores, que prepararam materiais pedagógicos que, por meio da tecnologia, possibilitam soluções inovadoras durante esse tipo de problema que estamos vivenciamos. Assim daremos continuidade à aprendizagem, mantendo as crianças conectadas aos professores e usando o ensino a distância de maneira mais intensa, aguardando o que acontecerá nos próximos meses”, explicou.

O secretário tranquilizou os pais de estudantes que não têm acesso a internet. "Em nenhum momento os alunos ficarão prejudicados, pois assim que normalizar a volta às aulas presenciais, será oferecido um programa de reforço para resgatar o conhecimento dos alunos durante o período que estiveram com o ensino a distância”, concluiu.