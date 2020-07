Cidades Em primeiro dia de abertura no Rio de Janeiro, bares do Leblon ficam lotados Nas redes sociais, vizinhos dos bares lotados, motoristas que passaram pelo local, políticos e famosos postaram vídeos e textos demonstrando indignação

A noite de reabertura de bares e restaurantes no Rio após três meses de quarentena lotou as ruas do Leblon, na zona sul carioca, e chamou a atenção pelo grande número de pessoas aglomeradas nas calçadas e sem máscaras de proteção facial. Nas redes sociais, vizinhos dos bares lotados, motoristas que passaram pelo local, políticos e famosos postaram vídeos e textos demonstrando i...