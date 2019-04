Vida Urbana Em primeiro ato de vandalismo, patinete elétrica é encontrada no lago do Parque Vaca Brava; veja Método de transporte está disponível para uso em Goiânia desde o dia 22 de março

Durante a manhã desta segunda-feira (29) um vídeo flagrou o momento em que um homem retira uma patinete elétrica do lago do Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, em Goiânia. Esse é o primeiro ato de vandalismo registrado contra o método de transporte, que está disponível para uso desde o dia 22 de março na capital. Ainda não se sabe quem é o autor do ato de vandalismo. Atualm...