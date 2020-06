Cidades Em portaria, Polícia Civil orienta sobre uso de máscaras e álcool em gel Entre as medidas está ampliar o atendimento por meio de ligação telefônica, e-mail ou aplicativo de mensagem instantânea, buscando-se reduzir o atendimento presencial ao público

Em portaria publicada nesta segunda-feira (8), a Polícia Civil de Goiás publicou novos procedimentos a serem adotados nas delegacias para evitar a disseminação do novo coronavírus (Sars-CoV-2). As novas orientações entram em vigor hoje. Em março foi publicada uma portaria onde a polícia suspendeu por 15 dias o atendimento presencial. Entre as medidas da nova portaria e...