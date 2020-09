Cidades Em Porangatu, motorista morre após colisão de duas carretas na BR-153 Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (21) e o outro condutor teve ferimentos graves

O condutor de uma carreta que transportava minério morreu na madrugada desta segunda-feira, após uma colisão frontal na BR-153, em Porangatu. O homem de 32 anos deslocava no sentido norte-sul da rodovia quando bateu no outro veículo que estava no sentido oposto. O outro condutor, que transportava azeitonas, teve ferimentos graves, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e...