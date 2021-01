Cidades Em pelo menos 10 cidades de Goiás a vacinação foi iniciada Imunização tem sido feita em salas exclusivas ou nos locais de origem do público-alvo. Conselho de secretarias orienta respeito a definições

Pelo menos 10 cidades de Goiás já começaram a campanha de vacinação contra o coronavírus nesta terça-feira (19). Alguns municípios aplicaram as doses em salas exclusivas de imunização e outras administraram as doses nos locais onde as pessoas do grupo prioritário moram ou trabalham. A maioria das cidades deve começar a campanha nesta quarta-feira (20) e quinta-feira....