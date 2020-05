Cidades Em operação, PM flagra aglomerações em Luziânia, Três Ranchos, Caldas Novas e Britânia A ação do Batalhão Ambiental aconteceu durante todo o fim de semana

Mais de 40 pessoas foram flagradas aglomeradas às margens de lagos e rios durante a operação Boca do Túnel realizada em Luziânia, Três Ranchos, Caldas Novas e Britânia. A ação do Batalhão Ambiental da Polícia Militar (PM) aconteceu durante todo o fim de semana. Duas pessoas foram presas às margens do Lago Corumbá IV, no entorno do Distrito Federal, com uma esping...