O Estado de Goiás registrou nesta quinta-feira (6) mais 4.542 casos de Covid-19. É o terceiro dia que o número de confirmações passa de 3 mil. Agora, são 81.564 infectados.

Os dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) também apontam para mais 94 óbitos pela doença. O total passou de 1.830 para 1.924. O índice de letalidade está em 2,36%.

O Estado tem, ainda, 142.812 casos suspeitos da doença sendo investigados e outros 64.784 descartados. 71.714 pessoas se recuperaram da infecção pelo novo coronavírus.

Dentre o total de infectados, a maioria, 51,1% é do sexo feminino, enquanto 48,9% são do sexo masculino. As faixas etárias mais atingidas são dos 30 aos 39 anos (20,8 mil casos), 20 aos 29 (16,6 mil) e 40 aos 49 (também 16,6 mil).