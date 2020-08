Cidades Em novo dia sem confirmação de morte, Rio Verde registra 66 casos de Covid-19 A cidade tem, hoje, 10.572 confirmações de infecções pelo novo coronavírus, com 166 óbitos

Com 66 novas confirmações de Covid-19, Rio Verde voltou a não registrar morte pela doença, conforme boletim divulgado pela prefeitura nesta sexta-feira (21). A cidade tem, hoje, 10.572 confirmações de infecções pelo novo coronavírus, com 166 óbitos. De acordo com o boletim, dentre o total de contaminados, 9.932 estão recuperados, 602 estão em isolamento e 52 est...