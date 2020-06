Cidades Em novo decreto, Catalão suspende Festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário Após reunião com o prefeito, Irmandade postou nota de esclarecimento em uma rede social e informou que somente em 1º de julho irá se pronunciar

Em novo decreto, Catalão, a 262 quilômetros de Goiânia, decretou a suspensão da realização da Festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário, prevista para acontecer entre os dias 2 a 12 de outubro de 2020. No documento assinado na última terça-feira (16), a Prefeitura esclarece que a medida foi tomada devido à pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Em nota de esc...