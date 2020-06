Cidades Em novo decreto, Caldas Novas autoriza reabertura de hotéis e pousadas a partir de 1º de julho Documento foi publicado na manhã desta quarta-feira (17). Estabelecimentos deverão obedecer rigorosamente o protocolo para retomada das atividades

Em novo decreto, a Prefeitura de Caldas Novas, na Região Sul de Goiás, autoriza a partir do dia 1º de julho que hotéis, pousadas e pensões com ou sem parques aquáticos e piscinas reabram. O documento publicado nesta quarta-feira (17) destaca que os estabelecimentos deverão adotar as normas sanitárias para o enfrentamento ao novo coronavírus (Sars-Cov2) e seguir o protocolo d...