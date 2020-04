Com a proliferação do novo coronavírus (Covid-19) muitas dúvidas têm surgido em relação ao uso de máscaras, como uma medida de proteção. Em nota técnica, a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), filiada à Associação Médica Brasileira, esclarece que as máscaras cirúrgicas devem ser usadas pelos pacientes com sintomas respiratórios - tosse, espirros, dificuldade para respirar-, os profissionais de saúde e os profissionais de apoio que prestarem assistência ao paciente suspeito ou confirmado. A nota técnica foi atualizada no último dia 31 de março e publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Outra recomendação é o uso da máscara cirúrgica ao profissional no serviço de saúde ou hospital durante sua permanência. Sendo que os equipamentos sejam trocados sempre que estiverem sujos ou excesso de umidade.

Em relação ao uso de máscaras de pano frente a falta de equipamentos, a nota técnica recomenda o uso como forma de barreira mecânica. No entanto, desta que as outras medidas preventivas já recomendadas, como distanciamento social, evitar tocar os olhos, nariz e boca, além de higienizar as mãos com água e sabonete ou álcool gel 70%.

Segundo o documento, a máscara de pano, que não deve ser compartilhada, pode diminuir a disseminação do vírus por pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas que podem estar transmitindo o vírus sem saberem, mas não protege o indivíduo que a está utilizando, já que não possui capacidade de filtragem.