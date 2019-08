Cidades Em nota, Inpe reafirma confiar na qualidade dos dados sobre desmatamento Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, questionaram dados identificados no sistema Deter e divulgados pelo instituto

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu uma nota manifestando confiança nos dados sobre o desmatamento no País e afirmando que o trabalho do órgão é embasado em "excelência, transparência e honestidade científica." Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, questionaram dados identificados no sistema Deter e...