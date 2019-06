Cidades Em menos de cinco dias, outro adolescente morre no Case do Setor Vera Cruz, em Goiânia Policiais da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios estão a caminho do local

Atualizada às 12h39. O interno Bruno Victor Vicente Alcântara de 18 anos foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira (11), dentro do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case), na Rua Moisés Santana, no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia. Os funcionários encontraram o corpo durante a troca de turno. Esta é a segunda morte no local em cinco dias. No dia 6, um ...