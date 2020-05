Cidades Em menos de 48 horas, duas toneladas de maconha são apreendidas entre Rio Verde e Jataí Os entorpecentes apreendidos nesta quinta-feira (14) e na última terça-feira (12) tinha como destino final as cidades de Goiânia e Brasília, respectivamente

Cerca de uma tonelada de maconha foi apreendida nesta quinta-feira (14) na BR-060, entre os as cidades de Rio Verde e Jataí, Região Sudoeste de Goiás. Essa foi a segunda apreensão desta quantidade da droga em menos de 48 horas, no mesmo local. No caso desta quinta-feira, um motorista tentou fugir de uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e foi perseg...