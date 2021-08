Cidades Em menos de 14 horas, motorista é multado duas vezes por embriaguez ao volante, em Catalão O condutor também foi autuado por estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2019

Um homem de 44 anos foi multado duas vezes em um intervalo de 14 horas, na BR-050, em Catalão, no sudeste de Goiás, após ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool em ambas as ocasiões. Além disso, o motorista também foi autuado por estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2019. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor foi au...