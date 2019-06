Cidades Em menos de 12 horas, PRF apreende duas cargas com cigarros contrabandeados na BR-364, em Jataí Além dos cigarros, os policiais apreenderam também uma carga de agrotóxicos

Uma carga de cigarros e agrotóxicos oriunda do Paraguai foi apreendida, na manhã desta quarta-feira (5), na BR-364, em Jataí, na região Sudoeste do Estado. Esta é a segunda apreensão em menos de 12 horas. Na noite desta terça-feira (4), os policiais apreenderam uma carga com 750 mil maços de cigarros ilegais no mesmo trecho. De acordo com a Polícia Rodoviária Federa...