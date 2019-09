Cidades Em meio a surtos de doenças, governo federal quer reduzir despesa para compra de vacinas Proposta de corte de verba está no projeto de lei orçamentária para 2020, que ainda tramita no Congresso

Em meio a um surto de sarampo e com a previsão de alta nos casos de febre amarela no próximo verão, o Ministério da Saúde deverá reduzir em R$ 393,7 milhões as despesas com compra e distribuição de vacinas em 2020. A proposta de corte está no projeto de lei orçamentária enviado pelo governo federal ao Congresso no fim de agosto. O documento, que detalha como a União p...