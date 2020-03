Mesmo diante de recomendações para que a presença em aglomerações seja evitada durante a pandemia do novo coronavírus, um grande volume de pessoas esteve presente no Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, na capital, na tarde desta sexta-feira (20). A maior parte delas aproveitava o espaço para a prática de exercícios físicos, que não é vedada em espaços abertos, mas não deve ocorrer quando há a reunião de muitas pessoas no mesmo lugar.

Em entrevista concedida ao POPULAR nesta sexta-feira (20), a superintendente de Vigilância de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), Flúvia Amorim, falou sobre a questão. "Um problema que a gente tem visto em algumas cidades brasileiras é que, com o cancelamento das aulas e o fechamento do comércio, as pessoas passaram a se aglomerar em parques. Neste momento, o recomendado é não ter aglomeração", disse ela, que preside o Comitê de Operações de Emergências (COE) criado pela SES-GO para o enfrentamento da doença.

Flúvia menciona que, diante da desobediência da população, a limitação de acesso a tais espaços pode acabar ocorrendo. "Em algumas cidades, as prefeituras resolveram fechar os parques porque as pessoas não seguiram as recomendações", mencionou.