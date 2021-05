Cidades Em meio à polêmica sobre faixa arco-íris, Goiânia tem boa parte de travessias sem pintura Especialista afirma que embora legislação tenha previsão de modelo básico, nas cores preta e branca, variações são possíveis

Em contraste com a rapidez com que a Prefeitura de Goiânia apagou a faixa de pedestre em homenagem ao dia da luta contra a LGBTfobia, pintada em frente à Câmara Municipal na segunda-feira (17), outras várias sinalizações pela cidade seguem aguardando para serem feitas ou com demanda por manutenção. A pintura nas cores do arco-íris foi coberta com material asfáltico a...