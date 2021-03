Cidades Em meio à novo decreto de Goiânia, lojas em Campinas amanhecem de portas fechadas Nas novas orientações, as atividades não essenciais, econômicas e não econômicas seguem suspensas por mais 14 dias

Lojas da Avenida 24 de Outubro, no Setor Campinas, em Goiânia, amanheceram com as portas fechadas na manhã desta segunda-feira (15). No último sábado (13) um novo decreto foi publicado e nele as atividades não essenciais, econômicas e não econômicas seguem suspensas por mais 14 dias. Ver essa foto no Instagram ...