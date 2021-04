Cidades Em março, 452 pessoas morreram na fila da UTI de Covid-19 em Goiás Número registrado em março é maior que a soma de todos óbitos entre abril e fevereiro de quem também tentava se internar em leito para casos mais graves de Covid-19

Durante o mês de março, 452 pessoas com suspeita ou confirmação de coronavírus morreram enquanto aguardavam por um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Goiás. Foram mais óbitos na fila em um mês, do que durante todos os 11 meses anteriores, entre abril de 2020 e fevereiro de 2021, quando 327 morreram esperando por uma vaga. No total, até agora, foram 779 pacien...