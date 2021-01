Cidades Em Manaus, polícia escolta oxigênio até hospitais e empresário foge com cilindros Dono de empresa temia furtos. Estoque de hospitais está zerado. Consumo do insumo dobrou. Governo requisita de empresas

O desabastecimento de oxigênio nas unidades de saúde de Manaus (AM) virou caso de polícia nessa quinta-feira (14). Agentes civis e militares apreenderam 33 cilindros (dos quais 26 estavam carregados com oxigênio) que eram transportados por um empresário no bairro Alvorada, região centro-oeste da capital amazonense. De acordo com o delegado Bruno Fraga, diretor do Dep...