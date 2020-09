Cidades Em liminar, Justiça determina que Aruanã fiscalize aglomerações de turistas Decisão ocorre após concentrações de pessoas em espaços públicos no feriado prolongado de 7 de setembro

Após as aglomerações de turistas em espaços públicos no feriado prolongado de 7 de setembro, a juíza de Direito Marianna de Queiroz Gomes, por meio de liminar, determinou que o município de Aruanã apresente em 24 horas um plano de emergência e fiscalize as aglomerações. Na decisão, a magistrada também exigiu o aumento do efetivo da Polícia Militar (PM) em pelo menos m...