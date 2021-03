Cidades Em liminar, Justiça autoriza funcionamento de lojas de conveniência em postos de Goiânia Decisão vale para postos conveniados ao Sindiposto. Prefeitura tem 10 dias para recorrer

A 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Registros Públicos concedeu ao Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sindposto) uma liminar para que as lojas de conveniência dos postos de gasolina conveniados ao sindicato voltem a funcionar para vendas e retirada de produtos, sendo proibido o consumo no local para evitar aglomerações. Na decisão, a juíz...